Направлено в суд дело сотрудника пятигорской ППС обвиняемого во взятках

В Главном следственном управлении СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении старшего сержанта отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС) ОМВД Пятигорска Размика Оганджаняна. Он обвиняется в вымогательстве и получении взяток в составе организованной группы (п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СКР.

По данным следствия, инспектор ППС Размик Оганджанян входил в состав преступной группы, созданной бывшим командиром отдельного батальона ППС ОМВД России по городу Пятигорску Николаем Дмитриенко. В нее входили в общей сложности 11 сотрудников полиции, включая командира батальона, его заместителя, оперуполномоченного, 7 инспекторов ППС и водителя. Все они были задержаны в июле 2022 года в ходе операции управления собственной безопасности краевого главка полиции.

Согласно материалам дела, группа была создана «с целью незаконного личного обогащения путем систематического вымогательства и получения взяток». На протяжении нескольких лет полицейские «под угрозами привлечения к уголовной и административной ответственности» получили взятки от лиц, «осуществляющих незаконную розничную торговлю» в районе Верхнего рынка Пятигорска. Этот рынок находится практически рядом с городской администрацией. Доказано, что деньги полицейским регулярно платили не мене 20 рыночных торговцев. В деле есть также материалы, что взятки пэпээсникам давали и десять «подозреваемых в приобретении и хранении наркотических средств и сильнодействующих веществ».

В общей сложности стражи порядка собрали в виде взяток более 4,5 млн руб. Дело Размика Оганджаняна передано в суд Пятигорска для рассмотрения по существу, а на его имущество наложен арест. Как уточняется в сообщении СКР, расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.

Александра Ларинцева, Пятигорск