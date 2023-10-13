Дума Екатеринбурга впервые избрала председателем женщину

Депутаты Екатеринбургской городской думы на внеочередном заседании избрали 33-летнюю директора департамента политологии и социологии Гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ) Анну Гурарий на пост спикера. Ее кандидатуру поддержали все 30 присутствовавших депутатов. Она стала первой женщиной-спикером в истории городской думы.

Кандидатуру Анны Гурарий на пост спикера выдвинула фракция «Единой России» в думе Екатеринбурга. «Анна Гурарий — квалифицированный педагог с большим опытом работы, много знает, умеет и самый главный плюс — она женщина. В любой ситуации умеет оставаться над схваткой, и ее женской интуиции, проницательности и образования хватит, чтобы все сложные моменты в думе преодолевать с легкостью»,— пояснил руководитель фракции Алексей Вихарев.

Анна Гурарий после избрания отметила, что депутатский корпус будет работать с администрацией Екатеринбурга и правительством региона в единой команде для решения ключевых вопросов города. Госпожа Гурарий призналась, что работа в должности спикера для нее «задача со звездочкой», однако пообещала «использовать багаж знаний и компетенций, чтобы успешно справиться с этой задачей». «Мне кажется, быть женщиной — это всегда ответственно, не только, когда мы говорим про позицию председателя городской думы. Думаю, со мной согласятся все женщины, что это по природе ответственно»,— сказала она.

С 2020 года Анна Гурарий занимала пост директора департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ. После назначения она стала самым молодым директором в истории вуза (29 лет). В 2022 году госпожа Гурарий возглавила экспертную группу при Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области по направлению «Профориентация и образование». Она замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием.

Ранее, по данным источников «Ъ» в правительстве Свердловской области, на должность спикера был утвержден депутата гордумы от «Единой России» Сергей Павленко, который в 1996–2016 годах проходил службу в ФСБ. Позже региональные власти рассматривали на пост председателя кандидатуры депутатов от «Единой России» Михаила Матвеева (был избран первым вице-спикером думы Екатеринбурга) и Анны Гурарий.

На первых двух заседаниях думы Екатеринбурга восьмого созыва депутаты откладывали вопрос об избрании спикера. Алексей Вихарев объяснял это «некоторыми консультациями» и «политическими процедурами», которые необходимо пройти кандидату. Анна Гурарий отказалась пояснить журналистам, о каких процедурах говорил господин Вихарев.

Как «Единая Россия» поделила посты в думе Екатеринбурга без спикера, читайте в материале «Ъ» «Процедура превращается в фарс».

Василий Алексеев, Екатеринбург