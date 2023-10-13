Новак: дисконт на российскую нефть снизился в три раза с начала 2023 года

Вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели рассказал в интервью телеканалу RT Arabic, что дисконт на российскую нефть с начала 2023 года снизился в три раза, до $11-12. По его словам, это говорит о том, что России удалось стабилизировать поставки и транспортно-логистические цепочки, а также добиться конкуренции за российские нефтепродукты.

«Мы в начале года видели: дисконт на нашу нефть доходил до $35-38 за баррель. На сегодняшний день это примерно $11-12. Сейчас идет большая конкуренция за наши продукты, и естественно, рыночным спросом формируется и снижение дисконта»,— сказал он. Его слова приводит RT Russia.

Александр Новак добавил, что снижение дисконта свидетельствует о снижении рисков в поставках. «Если большая конкуренция, все хотят дешевую нефть и нефтепродукты — спрос большой, значит, дисконт может снижаться. Будем наблюдать. Мы оптимистично на это смотрим»,— сказал господин Новак.

В июне Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ договорились продлить ограничения на добычу нефти на 2024 год. Для России квота установлена на уровне 9,828 млн б/с. Добровольное сокращение добычи было продлено до 2025 года: Россия обязалась снизить добычу до 9,3 млн б/с. В сентябре Александр Новак сообщал, что сокращение на 300 тыс. б/с продлится до конца 2023 года. На фоне решения о продлении ограничений на добычу нефти на 2024 год нефтяные цены существенно выросли во второй половине сентября. По словам Александра Новака, проект госбюджета на следующий трехлетний период предполагает среднюю цену нефти марки Urals на уровне $70 за баррель.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».