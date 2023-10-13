Подачу воды в Новороссийске планируют восстановить вечером 13 октября

Подача холодной воды в Новороссийске после ремонта Троицкого группового водопровода (ТГВ) начнется вечером 13 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Строительно-монтажные работы на ТГВ уже завершились. Однако до 22:00 13 октября автоцистерны продолжат подвоз по заявкам.

«Отмечу, для полного заполнения системы необходимо время — вечером сохранится вероятность перебоев в водоснабжении»,— отметил Андрей Кравченко.

Работы на Троицком водопроводе начались утром 12 октября. Рассчитывалось, что население Новороссийска лишат водоснабжения лишь на сутки. Воду также отключали в Геленджике и Крымском районе.

Татьяна Ручкина

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