В Новороссийске на сутки отключат воду из-за работ на Троицком водопроводе

Свыше 200 тыс. жителей Новороссийска останутся более чем на сутки без воды из-за проводимых работ на сетях РЭУ «Троицкий групповой водопровод». Как сообщает пресс-служба мэрии, водоснабжение приостановят утром 12 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Работы на Троицком водопроводе планируют завершить в течение суток. Но еще потребуется время для перезапуска системы и наполнения ее водой.

«Специалисты не дают точного времени, когда вода вернется во все попадающие под отключения дома и просят жителей максимально запастись водой»,— предупредили в мэрии.

Глава города Андрей Кравченко потребовал от служб, чтобы все жители владели информацией о том, как сделать заявку и когда ждать водовозку возле своего дома. В подвозе воды будет задействовано более 20 машин. Их график работы продлили до 22:00.

Троицкий групповой водопровод (ТГВ, входит в состав ГУП КК «Кубаньводкомплекс») является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района. В последнем муниципалитете воду отключат на сутки, 12 октября в 9:00. В Геленджике воды не будет сутки, с 8:00 12 октября.

Татьяна Ручкина

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