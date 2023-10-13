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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье экс-спецназовец осужден на 9 лет за убийство полицейского

Акшинский районный суд Забайкальского края сегодня, 13 октября, вынес приговор в отношении 30-летнего бывшего сотрудника отдела спецназначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России. Он был признан виновным в убийстве сотрудника полиции (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Экс-спецназовец получил девять с половиной лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Дело в его отношении расследовалось с осени прошлого года по факту причинения смертельного огнестрельного ранения сотруднику полиции. «Установлено, что 18 сентября 2022 года обвиняемый, находясь в служебной командировке в Акшинском районе, сопровождал двух оперуполномоченных управления по контролю за оборотом наркотиков. Во время движения на служебной машине он решил продемонстрировать навыки ведения стрельбы на ходу и выстрелил в направлении попутной служебной машины не менее 15 раз. В результате его коллега, находившийся в другом автомобиле, получил ранение в затылок и погиб на месте»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

Отмечается также, что коллеги погибшего первоначально выдвигали версию о «нападении неустановленных лиц», однако следственные органы установили, что произошедшее явилось результатом необдуманных действий. По инициативе стороны защиты уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Последние не согласились с доводом защиты о причинении смерти по неосторожности. Помимо основного наказания суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в сумме 3 млн руб. в пользу супруги погибшего полицейского.

Влад Никифоров, Иркутск

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