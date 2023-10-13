Челябинской области вдвое сократили квоту на проживание иностранцев

Квоту на временное проживание в Челябинской области в 2024 году смогут получить 50 иностранных граждан и лиц без гражданства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Годом ранее в регионе было установлено 100 таких квот.

Всего Уральский федеральный округ получит 540 разрешений на временное проживание иностранцев. В том числе 250 квот будет доступно Свердловской области, 100 — Тюменской, 80 — Ямало-Ненецкому автономному округу. Меньше всего разрешений получит Курганская область (30).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области отклонило 92,7%, или 241 заявку иностранцев на временное проживание. В результате оказалась нераспределенной 81 квота.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте