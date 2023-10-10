В Челябинской области отклонили почти 93% заявок иностранцев на проживание

С начала этого года управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области рассмотрело 260 заявок иностранцев на временное проживание. Из них одобрены 19 или 7,3%, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

На последнем заседании комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ, состоявшееся 9 октября, ни одного положительного решения не принято. Всего рассмотрено 20 заявок-анкет.

По данным полиции, правительством РФ для Челябинской области на 2023 год установлена квота в 100 разрешений. Таким образом сегодня остается нераспределенной 81 квота.

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