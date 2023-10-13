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Коммерсантъ FM
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В Приморье мужчина получил пожизненный срок за взрыв гранаты в подъезде жилого дома

Приморский краевой суд признал двух жителей Арсеньева виновными в убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, ношении и хранении взрывного устройства. Об этом сегодня, 13 октября, сообщила прокуратура Приморья.

Как установлено на судебном заседании, в январе прошлого года мужчины 1975 и 1995 годов рождения приобрели у своего знакомого гранату РГД-5. В этот же день вечером, желая отомстить обидчикам в ходе возникшего конфликта, один из подсудимых бросил гранату в группу людей, стоявших на лестничной клетке в жилом доме на улице Островского в Арсеньеве. В результате взрыва один человек погиб на месте, пять получили ранения.

Мужчина, бросивший гранату, приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его сообщник — к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тыс. руб.

Алексей Чернышев, Владивосток

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