Часть дерева упало на доставщика еды во время шторма в Петербурге

Сломанная ветром ветка дерева упала на курьера сервиса по доставке еды во время вчерашнего шторма в Петербурге, сообщает 78.ru.

По данным 78.ru, инцидент произошел на Байконурской улице в Приморском районе города.

Врачи обнаружили у доставщика закрытый перелом отростка правой лопатки со смещением осколков. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 63-летняя петербурженка попала в реанимацию с переломами ног после падения на нее дерева на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге.

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