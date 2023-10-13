Петербурженка попала в реанимацию после падения дерева на проспекте Солидарности

63-летняя петербурженка попала в реанимацию с переломами ног после падения на нее дерева на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал «78».

Женщина шла из школы с 10-летней внучкой, когда сильным ветром на нее повалило дерево. Это произошло во дворе дома 5 по проспекту Солидарности. По предварительной информации, у нее сломаны обе ноги, она была доставлена в реанимацию. Ребенок не пострадал.

Другая женщина пострадала на улице Смольного. Когда она находилась во дворе дома 2, с дерева на проезжую часть упала ветка. 44-летнюю женщину забрала скорая помощь, у нее обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и передом запястья.

От последствий непогоды пострадал также 52-летний мужчина в Ивангороде Ленобласти. Когда он находился на улице Маяковского, на него упала ветка. Известно, что после этого он потерял сознание и был госпитализирован.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на 12 октября в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение. Ветер валил деревья, были повреждены несколько автомобилей.

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