В 2023 году сервис от МТС заблокировал свыше 25 млн нежелательных звонков в Прикамье

Цифровая экосистема МТС проанализировала данные спам-блокировок за 2023 год. За девять месяцев текущего года количество нежелательных звонков в Пермском крае сократилось в два раза. Причину таких показателей в компании связывают с сервисом «Защитник».

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Умный определитель номера в сервисе «Защитник» первым из антиспамовых решений начал распознавать нежелательные звонки в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. В целом по России заблокировано свыше 1,5 млрд спам-звонков, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Раньше подать жалобу на спам-звонки можно было, заполнив заявку на сайте оператора, при этом блокировка номера происходила не раньше, чем через 72 часа. Сейчас в сервисе «Защитник» номер будет заблокирован сразу после обращения клиента, если у этого номера уже были признаки несанкционированной рекламы.

– Сделать жизнь пермяков комфортнее и проще – наш приоритет. Сервисы экосистемы МТС дают такую возможность. К примеру, пользователи сервиса «Защитник» и приложения «Мой МТС» смогут пожаловаться на спам-номера в пару кликов. Чтобы это сделать, достаточно воспользоваться виджетом «Защитника» и нажать кнопку «Пожаловаться на спам». Также эта опция доступна в приложении «Мой МТС» в разделе «Поддержка», – комментирует директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.