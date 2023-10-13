В Ярославской области подешевели овощи и подорожала колбаса

В Ярославской области за прошедшую неделю значительно подорожали вермишель и колбаса, но упали цены на свежие огурцы. Соответствующие данные предоставил территориальный орган статистики «Ярославльстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Более всего за неделю цены выросли на вермишель: средняя цена за кг теперь 96,31 вместо 89,72 руб. Также подорожала вареная колбаса: средняя цена за кг повысилась с 448,24 до 473,42 руб. Средняя цена за 10 штук яиц выросла с 78,98 до 82,01 руб.

Значительнее всего за последнюю неделю упали средние цены на огурцы (с 116,53 до 109,09 руб.), капусту (с 25,91 до 24,42 руб.) и картофель (с 23,72 до 21,83 руб.).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе впервые с мая упали средние цены на весь бензин и дизельное топливо.

Алла Чижова