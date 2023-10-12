В Ярославской области упали цены на бензин

В Ярославской области за последнюю неделю подешевел бензин и дизельное топливо. Об этом говорят данные территориального органа статистики «Ярославльстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За неделю более всего подешевел бензин АИ-95: средняя цена за литр составила 52,51 руб. вместо 52,66 руб. Также средняя цена за литр упала и на дизельное топливо: она снизилась с 60,98 до 60,82 руб.

Бензин АИ-92 и АИ-98 тоже понизился в цене: средняя цена снизилась с 49,10 и 64,90 до 48,99 и 64,74 руб. соответственно.

Впервые с мая в области упали средние цены на весь бензин и дизельное топливо. Последние две недели цены стали понижаться. Как сообщал «Ъ», правительство с 21 сентября запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. 4 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабилизируется.

Алла Чижова