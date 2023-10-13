За девять месяцев 2023 года турпоток на Алтае вырос на 5%

По итогам января-сентября туристический поток в Алтайском крае вырос на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего регион за этот период посетили 1,8 млн человек, сообщает краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольшим спросом среди туристов пользовались Белокуриха, а также степные районы края. По данным администраций муниципальных образований, больше чем в прошлом году туристов было в Курьинском, Бийском, Чарышском районах.

Отмечается, что только озеро Большое Яровое за летний сезон посетили около 128 тыс. человек. Завьяловские озера посетили порядка 60 тыс. человек. Также рост турпотока зафиксирован в Змеиногорском и Курьинском районах, которые посетили более 80 тыс. человек.

Ране «Ъ-Сибирь» сообщал, что власти Алтайского края по итогам года ожидают рост турпотока до 7% к показателям 2022-го, когда регион впервые посетили 2,2 млн человек. По итогам первого полугодия регион посетили 920 тыс. человек., что по данным краевого управление по развитию туризма и курортной деятельности немного выше прошлогодних показателей. В свою очередь участники регионального рынка, напротив, заявили тогда о сдержанном спросе на туристические услуги, что связано, в том числе, с повышением цен на услуги санаториев и баз отдыха.

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Александр Киселев