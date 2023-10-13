В Петербурге открыли затворы дамбы, закрытые на время шторма

Администрация комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга открыла затворы дамбы, закрытые 12 октября для предотвращения наводнения, сообщили в пресс-службе КЗС.

Затворы водопропускых и судопропускных сооружений были открыты 12 октября в 19:22. В настоящее время движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру разрешено.

Дамба была закрыта накануне, 12 октября, по распоряжению ЦУКС МЧС. На основании прогноза погоды ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 октября с 11 часов в восточной части Финского залива объявило штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 27 м/с.

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