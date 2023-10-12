Кронштадтскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Администрация Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга в ночь на 12 октября по распоряжению ЦУКС МЧС перекрыла дамбу, закрывающую Невскую губу от Финского залива, из-за угрозы наводнения, сообщили в пресс-службе КЗС Петербурга.

Затворы всех водо- и судопропускных сооружений были закрыты в 01:46 12 октября. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было прекращено по распоряжению капитана порта «Большой порт Санкт-Петербург».

На основании прогноза погоды ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 октября с 11 часов в восточной части Финского залива объявило штормовое предупреждение. Ожидается очень сильный юго-западный и западный ветер, порывами достигающий 27 м/c. Высота волн в Финском заливе составит до 3 метров. Вода в устье реки Невы, согласно прогнозу, поднимется до критериев наводнения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте