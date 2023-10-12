Штормовой ветер за день повалил в Петербурге более 50 деревьев

За день штормовой ветер повалил в Петербурге 51 дерево — в Пискаревском и Муринском парках, саду Бенуа, в Отдельном парке в Пушкине, в Приморском парке Победы, парке Александрино и так далее. На Благодатной улице рухнула липа, в сквере на проспекте Тореза разломилась трехствольная береза, еще одно такое же дерево упало на бульваре Непокоренных, Пулковский парк лишился трех ив. Такие данные вечером в четверг, 12 октября, приводит комитет по благоустройству Петербурга.

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Также жители города сообщили в комблаг о 12 деревьях, упавших на проезжую часть и тротуары: на Болотной и Атаманской улицах, Сиреневом бульваре, улице Победы, на проспекте Ленина и по другим адресам. Кроме этого, поступала информация о разбросанных ограждениях на улице Кораблестроителей, 30, и о дорожном знаке, упавшем на Московском проспекте напротив дома 75. Дорожные и садово-парковые предприятия подключены к работе, все оперативно сдвигается и вывозится, отчитались в комитете Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за минувшую неделю шторм снес в Петербурге 150 деревьев и несколько остановок общественного транспорта.

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