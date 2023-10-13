Иркутскому «вору в законе» не удалось обжаловать приговор

Пятый апелляционный суд (Новосибирск) отклонил жалобу криминального «авторитета» из Иркутска Радика Шафигуллина, осужденного на девять лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Приговор — девять лет в колонии особого режима — преступному «авторитет» Радику Шафигуллину (Радик Татарин) Иркутский областной суд вынес в середине апреля. «Судом установлено, что с 1998 года по настоящее время он причислял себя к категории так называемых воров в законе, обладающих авторитетом в преступной среде, воспринимался в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью. В частности, отбывая наказание в колонии строгого режима, использовал свое влияние в преступной среде в целях воздействия на лиц криминальной направленности в местах лишения свободы и за их пределами на территории Иркутской области»,— говорится в сообщении прокуратуры региона. Гособвинение требовало для Радика Шафигуллина 13 лет колонии.

Осужденный и его защитники подали апелляцию на приговор, считая его «незаконным и необоснованным». В жалобе они указали, что суд первой инстанции занял обвинительный уклон.

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Илья Николаев