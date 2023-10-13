Для спасения Матвея Толшмякова не хватает 717 654 руб.

Заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы Олег Аракаев (Екатеринбург): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, Матвею по жизненным показаниям необходимо проведение трансплантации костного мозга от неродственного донора. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора и активации донора, доставки трансплантата 841 654 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 717 654 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матвея Толшмякова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Матвея — Натальи Анатольевны Толшмяковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).