В Брянске сдетонировала взрывчатка на подавленном силами РЭБ дроне

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на окраине города упал украинский беспилотник самолетного типа, подавленный силами радиэлектронной борьбы (РЭБ). При падении, по словам главы региона, сдетонировало взрывное устройство, установленное на дрон. Господин Богомаз отметил, что в результате взрыва никто не пострадал.

«При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. На месте работают все оперативные и экстренные службы»,— написал господин Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, установленное на БПЛА взрывное устройство сдетонировало в районе брянского мясокомбината, там начался пожар.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что пресекли атаку ВСУ на Белгородскую и Брянскую области. «12 октября около 22.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей»,— сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Александр Кислов