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Коммерсантъ FM
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Дешево сегодня, подороже завтра

Кристина Боровикова о последствиях турбулентности в мировой торговле

Как следует из опубликованных в конце прошлой недели данных китайской таможенной статистики, товарооборот России и КНР продолжает расти, ускоряясь. В сентябре поставки Китая в РФ увеличились в годовом выражении на 21%, до $9,6 млрд (после роста на 16% в августе), в итоге товарооборот за месяц обновил максимум с начала военной операции РФ на Украине, а с начала 2023 года вырос на 29,5%, до $176,4 млрд. Таможенная статистика России закрыта, но наращивание торговли с Китаем российские власти признают: на сентябрьской встрече с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином президент Владимир Путин прогнозировал, что к концу года ее объем достигнет $200 млрд.

Кристина Боровикова

Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бурный рост торговли Китая с Россией, отметим, фиксируется на фоне продолжающегося сокращения оборота КНР с развитыми государствами. Например, с одним из главных торговых партнеров — США — он за первые девять месяцев года снизился на 14%, до $495,9 млрд. Вялая динамика наблюдается и в торговле Китай—ЕС. Слабая торговая статистика продолжает вносить коррективы и в прогнозы международных организаций, в частности МВФ и Всемирного банка, не ожидающих по итогам года значительного роста экономики КНР.

Локально сложившаяся на мировом рынке ситуация выгодна РФ, так как позволяет заполнять дефицитный после ухода западных поставщиков внутренний рынок, и недорого. Снижение цен на импорт из-за перестраивания логистических цепочек подтверждают и российские аналитики — оно зафиксировано в свежем макроэкономическом обзоре ЦМАКП. Пауза же в росте мировой торговли может затянуться, а значит, окно возможностей для России будет еще какое-то время оставаться открытым.

У этого, однако, есть два важных обстоятельства. Так, в ЦМАКП признают: удешевление импорта — результат наращивания поставок «менее дорогостоящих "небрендовых" товаров» (если воспринимать бренд как способ защиты интеллектуальной собственности — читай «менее технологичных»). Учитывая же, что в условиях адаптации к санкциям речь идет и об импорте промышленного оборудования, это обстоятельство, как отмечали в ВШЭ (см. “Ъ” от 10 октября), по цепочке приводит к упрощению и собственной промышленной продукции, определяя вектор технологического развития российского бизнеса в ближайшем будущем. Второе же обстоятельство вытекает из первого: когда товарный голод будет утолен, возникнет потребность в современных технологиях и оборудовании, источником которых остается развитый мир. Они уже радикально подорожали из-за санкций и необходимости закупок через третьи страны, а в итоге обойдутся РФ еще дороже: торможение китайского экспорта в ЕС и США, в частности, означает, что часть этого оборудования просто не будет произведена.

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