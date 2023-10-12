В Екатеринбурге «Почта России» убрала почтовые ящики с улиц

«Почта России» убрала с улиц Екатеринбурга почтовые ящики, чтобы сэкономить средства на сборе писем и техническом обслуживании ящиков, сообщили в ответе на запрос депутата государственной думы Андрея Альшевских, который он опубликовал на своей странице во «Вконтакте».

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главпочтамт

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В документе сказано, что АО «Почта России» провело анализ использования действующих почтовых ящиков и приняло решение демонтировать их в течение 2–3 кварталов 2023 года. Ящики, расположенные внутри отделений почтовой связи и на фасадах зданий ОПС убирать не будут.

Напомним, в августе на Ямале на леднике Романтиков установили почтовый ящик. Участники массового восхождения в гору 5 августа смогли отправить открытки с высоты 800 метров. Ледник расположен на южном склоне горного массива Рай-Из у долины реки Енга-Ю.

Ева Коршунова

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