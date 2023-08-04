На Ямале установят почтовый ящик для отправки писем в горах на высоте 800 метров

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участники массового восхождения на ледник Романтиков в субботу, 5 августа смогут отправить открытки с высоты 800 метров. Для этого на горе впервые установят почтовый ящик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу макрорегиона Урал АО «Почта России». Ледник расположен на южном склоне горного массива Рай-Из у долины реки Енга-Ю.

В этом году участники в третий раз преодолеют 800 метров высоты. Организаторы подготовили несколько макетов открыток с видами ледника и надписью «Почувствуй романтику Ямала».

В конце июля правительство Ямала сообщало о регистрации на массовое восхождение. Для участников организовывали трансфер из Салехарда. На маршруте участников сопровождают гиды, а на финише для них организовывают полевую кухню. Первое массовое восхождение на ледник состоялось в 2021 году.

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