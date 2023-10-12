В Черноземье начался автопробег на электрокарах

В Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях с 12 октября начался первый в России пробег на электромобилях. Он стал одним из этапов медиа проекта Сбербанка «Путешествуй по России». Автопробег проходит на электрокарах бренда Evolute, которые собирают на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Как сообщили в пресс-службе банка, в ходе автопробега группа журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России посетят достопримечательности, расположенные в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях. В их числе — археологический парк «Аргамач-Пальна», усадьба «Скорняково-Архангельское», центр романской игрушки, музей-заповедник «Костенки», природный комплекс «Белый колодец», Воронежский биосферный заповедник, музей-усадьба Рахманинова и другие туристические объекты Черноземья.

Старт автопробега был приурочен к открытию в Липецке первой быстрой станции для зарядки электромобилей мощностью 150 кВт, работающей под брендом Сбера. Она начала работать накануне. Всего до конца 2024 года в Липецкой области могут появиться 20 зарядных станций.

«Будет логичным, показать и рассказать более подробно о местных достопримечательностях, традициях и уникальных местах. Участники посетят Липецкую область, где сегодня активно развивается инфраструктура для электротранспорта, Воронежскую область, которая богата уникальными природными комплексами, а также Тамбовскую область, которая в этом году стала одной из центральных площадок празднования 150-летия со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова»,— отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Партнерами автопробега «Путешествуй по России» выступили компании «Моторинвест» и «СберСервис» (оператор зарядных станций для электромобилей), Центр развития культуры и туризма Липецкой области, природный комплекс «Белый колодец», рестораны «15/86», «Romanovo steak&wine» и «Дача», гостиничные комплексы BenefitPlaza и «Галерея».