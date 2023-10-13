Новак: меры по топливному демпферу коснутся 2/3 объема экспорта дизтоплива

Вице-премьер России Александр Новак в интервью на канале «Россия 1» рассказал, что правительственные меры по возобновлению топливного демпфера коснутся 2/3 от объема поставок дизтоплива на заграничные рынки. По его словам, по дизтопливу принято решение возобновить экспорт, поскольку Россия производит больше нефтепродуктов, чем потребляет.

Александр Новак отметил, что правительство стремится не допустить затоваривания топливного рынка, поэтому ограничения экспорта при необходимости могут либерализовать. «Но ранее принятые меры, которые с 6 октября вступили в силу, они обеспечат сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок»,— заключил он (цитата по ТАСС).

С 21 сентября правительство ввело ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Александр Новак заявлял, что принятые меры помогли «насытить внутренний рынок». 6 октября правительство сообщило об утверждении новых мер, включая восстановление топливного демпфера и снятие ограничений на экспорт.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Утомленные спросом».