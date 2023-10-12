Сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче

Сборная России по футболу в Москве одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче, состоявшемся на столичном стадионе «Динамо», забил нападающий ЦСКА Федор Чалов. Он отличился на 40-й минуте.

Как отмечают в Российском футбольном союзе, победа над Камеруном пойдет в зачет рейтинга FIFA. Сейчас сборные РФ и Камеруна в этом рейтинге занимают 39-ю и 41-ю строчки соответственно.

После начала военных действий России и Украины FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от международных соревнований. Однако играть товарищеские матчи с другими сборными РФ может.

Александр Кислов