На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта после временного запрета. Об этом сообщает оперштаб РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Простой составил около 35 минут. До введения ограничений проезда по мосту со стороны Керчи ожидали 145 транспортных средств. Согласно сведениям, актуализированным к 20:00, в пробке собралось 60 автомобилей.

Временное ограничение проезда на Крымском мосту ввели вечером 12 октября. Причины принятых мер не сообщаются.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram