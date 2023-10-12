Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта через Крымский мост временно перекрыли. Об этом сообщает Оперштаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Время действия ограничений не уточняется. Людей, находящихся на мосту и в пунктах досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До введения ограничений у моста со стороны Керчи проезда ожидали 145 автомобилей, согласно данным на 18:00.

О причинах закрытия проезда не сообщается. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. На период действия предупреждения городской транспорт временно приостанавливает работу.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram