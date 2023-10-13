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Коммерсантъ FM
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«Это рыночная конъюнктура»

Павел Сорокин, первый замминистра энергетики

О причинах топливного кризиса и о том, как будут компенсироваться расходы на увеличение субсидий НПЗ с октября, “Ъ” рассказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

Павел Сорокин

Павел Сорокин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Павел Сорокин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Считаете ли вы, что, если бы в сентябре выплаты по демпферу не были сокращены вдвое, кризиса на топливном рынке можно было избежать?

— Очень важно обозначить те предпосылки, которые повлияли на рост цены. Это в первую очередь ослабление курса рубля, который, соответственно, девальвировал на 25%, что сразу привело к росту экспортной альтернативы.

Второй фактор — это сокращение скидок на российскую нефть и нефтепродукты. Он в целом позитивен для нашей страны, но также привел к росту экспортной альтернативы. В начале года скидки доходили до $38–40 на баррель, и как раз к середине лета они сократились примерно до $10. Скидки по нефтепродуктам также сократились с $250–270 до $90–100 за тонну. Речь идет прежде всего о дизтопливе.

Третий фактор — основной, это увеличение крэк-спредов — разницы между ценой нефти и нефтепродуктов, например дизтоплива. Если в начале года мы наблюдали уровень $130–150 за тонну, то к концу июля — в августе крэки увеличились до $300 и выше. То есть у нас появилось сразу три основных фактора, которые влияли на экспортную альтернативу очень существенным образом.

В сумме эффект на экспортную альтернативу превышал 50–60% в зависимости от типа нефтепродукта. Демпфер является как раз тем инструментом, который нам на протяжении нескольких последних лет очень сильно помогал сглаживать эту разницу между внутренним и экспортным рынком, тем самым, по сути, снижая цены для потребителей в России. Но в данной ситуации внешние факторы существенно перевешивают эффект уполовинивания демпфера. Последнее, естественно, тоже в какой-то степени имело эффект, но меньший.

— Те факторы, которые вы перечислили, были ожидаемыми?

— Смотрите, это рыночная конъюнктура. Если над снижением дисконтов мы работали и постепенно шли к этому, то девальвация, рост крэков в Европе — это рыночные колебания, которые всегда возможны. Ну а про курс, думаю, не стоит сейчас комментировать, это данность. А вот рост крэков в Европе — скорее результат недальновидной политики западных стран, которые у себя же создали дефицит дизтоплива, вводя всевозможные ограничения на мировом энергетическом рынке, мешая логистике, нормальным торговым потокам.

— На какой стадии корректировка демпфера?

— Минфин готовит законопроект. Мы с ними активно по данному направлению работаем. Решение о восстановлении демпфера с коэффициентом 1 (Квр) в том объеме, как мы наблюдали до сентября, 6 октября уже было озвучено правительством.

— Другие параметры формулы демпфера не поменяются?

— На данный момент решение принято относительно восстановления, другие параметры обсуждаются. В целом пока склоняемся к тому, что параметры демпфера отвечают текущим задачам. Хотя опять же отдельные обсуждения возможны.

— То есть позиция Минэнерго — вернуть повышающий коэффициент, другие параметры не трогать?

— Мы считаем, что формула демпфера отвечает текущим задачам, но все будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Сейчас по нашим планам скорректированный демпфер начнет действовать с 1 октября (задним числом.— “Ъ”).

— Как будет компенсировано для бюджета увеличение демпфера?

— Этот вопрос прорабатывается. В демпфере есть компенсаторный коэффициент КАБТД, за счет которого в формуле автоматически вырастет и НДПИ. Это компенсирует большую часть прироста, здесь ничего не меняется. Другие источники компенсации обсуждаются — это и демпфер, который не будет выплачен за сентябрь (из-за роста цен на топливо.— “Ъ”), и прочее. Главный принцип — чтобы нагрузка на переработку нефти для компаний, поставляющих топливо на внутренний рынок, не выросла и что добыча нефти не должна являться дополнительным источником.

— Правительство выпустит отдельное постановление о том, что экспорт дизтоплива возможен только с НПЗ, которые направляют не менее 50% топлива на внутренний рынок?

— Поручение дано правительством, в соответствии с ним и осуществляется экспорт в октябре. В дальнейшем принцип будет сохраняться, но может корректироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребностей.

— Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза» и Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа до сих пор не отвечали подобному требованию. Как они его будут исполнять?

— Смысл поручения как раз в том, чтобы все участвовали в формировании и наполнении внутреннего рынка. Там будут учитываться технологические нюансы, но большая часть заводов имеет возможность увеличения поставок на внутренний рынок и должны это сделать.

— Существует ли сейчас нехватка мощностей по выпуску бензина в связи с присоединением новых территорий?

— Мощностей по производству бензина хватает для обеспечения всех регионов РФ.

— Компании не прорабатывают планы о вводе новых мощностей в связи с ростом числа потребителей?

— Новые мощности невозможно ввести быстро. Все планы по модернизации НПЗ, которые имеются, продолжают реализовываться. Но, грубо говоря, даже текущих мощностей с запасом хватает для обеспечения всех регионов, нет никаких перебоев со снабжением.

Интервью взял Дмитрий Козлов

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