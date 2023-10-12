Депутат Госдумы предложил конфисковать имущество релокантов в пользу армии РФ

Депутат Государственной думы России Михаил Матвеев прокомментировал протокольное поручение федерального парламента, которое обязывает комитет по безопасности и противодействию коррупции проверить и привлечь к ответственности публичных лиц за дискредитацию армии и антироссийские заявления. По словам парламентария, санкции, которые предусмотрены для указанных граждан, не предусматривают конфискации имущества. Об этом Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Депутат отметил, что конфисковать имущество указанных лиц «можно было бы, например, в пользу ВС РФ и без их присутствия в России». При этом список релокантов мог бы быть расширен, резюмировал Михаил Матвеев.

Поручение Госдумы касается представителей бизнеса, деятелей культуры и искусства, а также блогеров и членов семей госслужащих. Основанием для их проверки стала информация о том, что по возвращению в Россию эти люди остаются безнаказанными, что вызывает общественное возмущение. Также есть вероятность, что данные лица могли финансировать вооруженные силы Украины (ВСУ).

В предложенном Госдумой списке в числе прочих значится сын врио главы правительства Самарской области Юрий Кудряшов. Также в нем указан историк моды Александр Васильев, у которого ежегодно проходит в Самаре фестиваль «Поволжские сезоны».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Госдума попросила проверить сына врио главы правительства Самарской области».

Георгий Портнов