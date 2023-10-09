В Петербурге ураган снес за неделю 150 деревьев и несколько остановок

Минувшая неделя в Петербурга отличилась ураганным ветром, ливнями и даже выпавшим снегом. В пресс-службе комитета по благоустройству отметили, что от непогоды серьезно пострадали городские сады, парки и скверы. За два выходных дня территории зеленых насаждений лишились около 150 деревьев, больше всего в Красносельском, Курортном и Петродворцовом районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству

В Парке Сосновая Поляна ураган повалил осину, березу, три ивы, в Полежаевском парке —осину, ольху, березу, иву и липу, в Приморском парке Победы — березу и липу. Ивы рухнули на проспекте Маршала Жукова и в сквере на улице Морской пехоты. Специалисты продолжают подсчитывать ущерб и вывозить порубочные остатки.

В дежурную службу ведомства за два дня пришло 18 сообщений о случаях, когда деревья падали на дорогу: на Курляндской, Константиновской, Владимирской и Партизанской улицах, Каменноостровском проспекте, в Грузовом проезде, на улице Смольного, Вавилова, Ильюшина и других.

Также специалисты зафиксировали падение металлоконструкций. В пятницу на Малоохтинском проспекте, дом 80/2 упал светофор. В субботу «сдуло» остановочный павильон на улице Димитрова, в воскресенье — на улице Рихарда Зорге на пересечении с улицей Десантников.

В комитете отметили, что в понедельник, 9 октября, город чистит 524 единицы техники и 775 работников ручного труда. На территориях зеленых работает 262 машины и 939 специалистов садово-парковых предприятий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пять автомобилей в Петербурге пострадали от падения деревьев.

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