Инфляция вступила в деловой сезон

Инфляция в Удмуртии с начала года достигла 4,6%, причем на сентябрь пришелся наибольший рост потребительских цен, следует из данных Удмуртстата. Если в течение года больше всего дорожали услуги, то в сентябре активнее был рост цен в сегменте продуктов питания. Эксперты указывают на сезонные факторы, а также отмечают влияние повышение цен на ГСМ на конечную стоимость товаров. Кроме того, сказалось и изменение курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инфляция в Удмуртии по итогам 9 месяцев 2023 года составила 4,6%, сообщает Удмуртстат. Продукты питания с начала года подорожали в среднем на 3,2%, непродовольственные товары — на 4,4%, услуги — на 6,8%. За этот же период в 2022 году инфляция в Удмуртии достигла 10,7%. Тогда на цены повлияли введение западных санкций, резкий рост ключевой ставки и уход ряда зарубежных компаний. При этом в летние месяцы и В сентябре 2022 года отмечалась дефляция.

В этом году на сентябрь пришелся наибольший прирост цен по отношению к предыдущему месяцу. Если до этого динамика была в пределах 0,2-0,6% в месяц, то за сентябрь потребительские цены выросли на 1%.

В частности, продукты питания стали стоить на 1,25% дороже, чем в августе, непродовольственные товары — на 0,9%, услуги — на 0,6%.

Дорожала по отношению к августу в первую очередь плодоовощная продукция. Так, цены на помидоры за месяц выросли на 29%, на огурцы — на 13%, в целом овощи повысились в цене на 5%. Рост также рост цен отмечен по яйцам (+12%), мясу и птице (+2,6%), а также крупам (+2,5%). В пределах 1% снизились цены на рыбу и молочную продукцию. Картофель стал дешевле почти на 22%, в пределах 30% сезонно падали цены на морковь, капусту и лук.

По непродовольственным товарам за сентябрь на 3,5% подорожали моющие средства, на 2,5% обувь, на 1,7% одежда. Телерадиотовары подешевели на 2,4%. Среди услуг активнее всего за месяц дорожало образование — на 7,6%, путевки за рубеж — на 6,2%.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что в Удмуртии инфляция в очередной раз обогнала среднероссийский уровень, и это при том, что годовая инфляция в республике оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе (3,84%) и в России в целом (4,30%).

«На мой взгляд, главными факторами, которые влияют на этот показатель, по-прежнему остаются увеличение потребительской активности на некоторых рынках и эффект низкой базы прошлого года. Плюс, ослабление рубля начинает постепенно сказываться на рознице»,— говорит эксперт.

В ближайшее время едва ли стоит ожидать изменений — по всем прогнозам инфляция продолжит разгоняться как минимум до конца года, считает господин Деев. ЦБ РФ стремится вернуть инфляцию к целевому показателю 4% в 2024 году, но до того будет наблюдаться существующая динамика, отметил эксперт.

Инфляция находится на уровне прогнозируемых значений, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В первую очередь он отмечает сезонный фактор: летом во время урожая дешевеют фрукты, овощи, а в сентябре-октябре деловая активность растет. Кроме того, на цены повлияло удорожание горюче-смазочных материалов, так как без логистики и перевозок невозможно обойтись многим отраслям.

«Я считаю, что до конца года инфляция останется в рамках прогнозируемых значений и сейчас начинаются месяца активных скидок, потому что для торговли — это как раз топовые месяцы»,— добавил эксперт.

Ранее первый вице-премьер республики Ольга Абрамова в интервью «Ъ-Удмуртия» сообщила, что по итогам года правительство ожидает инфляции в пределах 7%.

Михаил Красильников

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