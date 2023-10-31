«Оставлять после себя больше жизни»

Может ли бизнес не просто снижать вред от своей деятельности или компенсировать причиненный ущерб, а быть регенеративным и добавлять ценности экосистемам и сообществам? "Ъ-Регенерация" поговорила об этом с Кэрол Сэнфорд, основательницей и CEO Кэрол Сэнфорд института, (Regenerative Paradigm Institute & Seed Communities). Она посвятила 40 лет жизни привнесению регенеративного подхода в бизнесы, написав на эту тему семь книг и множество статей, консультируя СЕО компаний из Forbes 500. Госпожа Сэнфорд достигла выдающихся результатов как исследователь и идеолог регенеративного подхода. Сейчас она неизлечимо больна, что не позволяет ей писать и говорить. Этот материал готовился с помощью технологии движения взглядом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэрол Сэнфорд

Фото: Из личного архива Кэрол Сэнфорд Кэрол Сэнфорд

Фото: Из личного архива Кэрол Сэнфорд

— Опишите идеально сконструированный регенеративный бизнес.

— Чтобы лучше понять, что такое регенеративный бизнес, давайте подробнее рассмотрим, что такое регенерация. Она основана на осознании того, что каждая форма жизни уникальна и встроена в другие, более крупные живые системы. Каждая форма жизни растет и проявляет себя, чтобы принести пользу живым системам, в которые она встроена, и взамен получает выгоды от них. Регенерация — это знания, основанные на науке о живых системах, и в частности о формах жизни, порожденных ДНК. Это не предписанный способ действий, как, например, «зеленое» строительство или переработка отходов. Это способность увидеть мир другими глазами. Такая работа требует признания уникальности и того, что нет двух одинаковых живых существ. Регенеративный подход основывается на понимании того, что каждое живое существо процветает или умирает вместе с системами, в которых находится. Понимание этой взаимосвязи позволяет людям вмешиваться с пользой, оставляя после себя больше жизни, а не меньше. Это добавляет ценности системам.

Процессы добавления ценности становятся очевидными, глядя на целое, а не на части. Рассматривая части отдельно от целого, мы упускаем их подлинную сущность. Такое восприятие делает невозможным внесение регенеративного вклада в развитие сообществ и более крупных систем, в которые они встроены. Чтобы это исправить, важно научиться различать живое, структурированное целое.

Основным отличием живых существ от неживых является их участие в открытых обменах. Регенеративный бизнес постоянно развивает свою уникальную сущность и создает новую ценность, взаимодействуя с живыми системами, частью которых он является. Он смотрит на мир с точки зрения потенциала, а не проблем. Сосредоточив внимание на том, к чему люди стремятся, что может произойти, а не на том, что существует, компания способна внести глубокие и преобразующие изменения в отрасль.

Когда вы начинаете с выявления проблемы, вы пытаетесь найти причину и опробовать множество способов решить проблему. Но регенерация — это не про лучшее решение проблем. Регенерация всегда подразумевает возвращение к базовому материалу и восстановление из того, что находится в ядре. Пример регенеративного подхода можно увидеть у морской звезды, которая способна восстановить сломанную конечность, утраченную в результате травмы, болезни или старения. Процесс регенерации обходит существующую проблему — отсутствующую конечность. Звезда не пытается пришить ее обратно, создать искусственную замену или адаптироваться к утрате. Звезда восстанавливает конечность заново на той же основе, из которой была создана исходная. При этом учитываются изменения с течением времени, и новая конечность адаптируется к текущему возрасту и среде обитания морской звезды.

Именно так процесс регенеративного мышления работает в экономике, сельском хозяйстве, инвестировании и любой другой сфере. Например, PayPal применяет подход поиска потенциала, а не решения проблем. Это позволяет людям напрямую участвовать в обмене, минуя проблемы, создаваемые банковской инфраструктурой.

— В чем основные различия между регенеративным и устойчивым бизнесом?

— В последние годы регенеративная парадигма получила значительное распространение среди компаний, стремящихся добиться позитивных изменений в мире. Поскольку устойчивость остается центральной темой дискуссий, становится все более очевидным, что минимизации вреда недостаточно. Растет признание того, что устойчивое развитие — преимущественно антропоцентрическая перспектива и оставляет нас оторванными от живых систем, частью которых мы являемся. Один из аспектов этой парадигмы — размещение людей вне экосистем, в вымышленном месте, которое мы называем «окружающей средой». Это противоречит истине о том, что люди и Земля «живут интерактивно» и являются одним экологическим живым существом.

Когда мы говорим про уменьшение вреда, это можно сравнить с предложением реже бить жену и детей, чтобы причинять им меньше боли. «Делать добро» может означать, что вы также время от времени приглашаете их на ужин или в кино — либо потому, что в глубине души вы хотите быть хорошим отцом, либо чтобы загладить свою вину за насилие. Но ни то ни другое не помогает вам быть хорошим отцом или мужем.

Регенеративный бизнес не должен стремиться исключительно к устойчивости или минимизации вреда, он должен активно восстанавливать социальные и экологические системы, с которыми взаимодействует. Хорошие люди с великими намерениями часто попадают в ловушку, используя образ мышления, основанный на старой парадигме. Они не видят конфликта. Хотя они наносят меньше вреда лесам и рекам, прилагая для этого большие усилия, они по-прежнему работают только над фрагментами, способствуя причинам вырождения и деградации.

Сейчас остро требуется не усовершенствование отдельных частей, а изменение всей системы. Старый способ заключается в отделении частей от целого и попытках улучшить их изолированно. Но живые системы всегда действуют цельно, и те, кто работает с ними, вмешиваются стратегически и создают каскады полезных изменений. Именно так должны работать люди из бизнеса, сознательно разрушая целые системы с целью их регенерации. Если начинать с частей, а не с целых систем, это неизбежно приводит к частичным или неудовлетворительным результатам.

— Что вы считаете наиболее сложным в переходе от традиционной к регенеративной модели?

— Переход от экстрактивной парадигмы, или парадигмы снижения вреда, к регенеративному подходу нуждается в изменении способа мышления и видения, что требует повторяющегося паттерна. Динамика в работе, зависимость друг от друга, не связи, а взаимность для работы на всю систему, понимание вложенности систем и каждой роли в системе. В мире бизнеса у нас есть четкое представление о дифференциации, которая часто является основой брэндинга. По-настоящему великий бизнес выходит за рамки дифференциации и переходит к осознанию уникальности. Он упорно придерживается ее в долгосрочной перспективе, нанимает сотрудников, чтобы сохранить уникальность, разрабатывает продукты и услуги, которые ее выражают, делает уникальность основой для ориентации и развития. Уникальность — источник прорывных инноваций, и мудрый бизнес ревностно охраняет ее. Но даже в этом случае бизнес часто не отражает уникальности людей и природных систем.

Единственный надежный и точный способ улучшить здоровье и благополучие в живой системе — работать с сущностью целого. Рекомендации придерживаться идеалов мешают выражению сущности. В мире бизнеса это может проявляться как имитация продуктов или подходов, принадлежащих брендам других компаний, что является симптомом неспособности идентифицировать сущность и придерживаться ее. И поскольку мы потратили так много времени на сбор и систематизацию идеалов, стандартов, лучших практик, компетенций и категорий, большинство из нас так и не научились распознавать и ценить уникальность ни в одном аспекте нашего бизнеса.

Каждые сообщество или бизнес имеют свою сущность. Нет двух одинаковых предприятий, хотя на функциональном уровне (как и в случае с личностью человека) они могут иметь много общих черт. Мы можем классифицировать типы сотрудников, природу сырья, категории бизнес-планов, но пока мы не найдем время, чтобы узнать людей, материалы и системы как их отдельные сущности, мы не сможем узнать и вырастить действительно уникальную сущность. Так же, как мы не сможем воспитать уникальную личность из ребенка, если призываем его во всем быть похожим на отца.

— На что нужно прежде всего обратить внимание лидерам, которые готовы применять эту модель в своих организациях?

— Выше мы говорили о том, чем отличается регенеративный подход от других парадигм. Фрагментация обычно используется по умолчанию. Это мощная привычка, которая влияет на все наши мысли и действия. Вот несколько способов начать мыслить целостно. Первый: используйте концепции живых систем, чтобы задать вопросы, которые помогут вам понять работу живого целого. Мы используем готовые модели для строительства зданий и автомобилей, но не для создания или восстановления живых систем, таких как семьи, бизнесы, транспортные системы и экосистемы. Модель, как и процесс решения проблем, генерирует ответы. Структура живых систем порождает вопросы. Второй: изучите характеристики целого и постарайтесь его описать. Какие живые структуры он содержит? (Не все структуры являются живыми, но все живые структуры содержат как живые, так и неживые структуры.) Какие системные структуры поддерживают его жизнь в порядке? Чем система обменивается с другими системами? Являются ли его процессы только внутренними или они включают обмены с другими системами? Третий: избегайте статического мышления. Не составляйте списки! Список — это явный признак того, что вы еще не воспринимаете целое. Не думайте о функциях! Мышление на функциональном уровне — это способ фрагментации целого. Например, если вы пытаетесь понять бизнес как живое структурированное целое, не думайте о таких подразделениях, как маркетинг или производство. Используйте аналогию с человеческим телом, чтобы увидеть бизнес как взаимосвязанные живые системы, вносящие благотворный вклад в общее целое.

Подготовила Екатерина Егорова