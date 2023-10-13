Процент показал рост

В четверг Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о повышении доходности по сберегательным продуктам — в третий раз за два месяца. Теперь максимальная ставка составляет 14% годовых. Ранее после повышения ключевой ставки Центробанка до 13% на аналогичные шаги пошли банк «Синара» и Сбербанк. Эксперт прогнозирует, что дальнейшего роста ставок в ближайшее время ожидать не стоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рост ставок по банковским депозитам вновь начался после того, как Банк России повысил ключевую ставку 15 сентября на 100 б.п., с 12% до 13% годовых. Решение было принято из-за высокого инфляционного давления в российской экономике, роста внутреннего спроса, опережающего возможности расширения выпуска, и ослабления рубля в летние месяцы.

Менее чем через две недели уральские банки объявили о повышении ставок по вкладам, а некоторые из них повысили ставку дважды. Так, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в августе увеличил ставку по вкладам сроком на три года с капитализацией до 12% годовых. С 25 сентября банк повысил ставки по срочным вкладам до 13% годовых, а с 11 октября — до 14%. «Сейчас есть тенденция открывать вклады на сроки от трех до семи месяцев. Мы понимаем, что людям важно держать деньги при себе»,— пояснил управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Банк «Синара» с 18 сентября повысил ставку по накопительному счету «Активный доход» до 12,5% для новых клиентов. «Как мы и предполагали ранее, осенью начался прирост средств по вкладам, это объясняется и ростом ставки, и окончанием сезона отпусков, когда россияне тратили ранее накопленные средства на отдых»,— подчеркнула директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова.

Сбербанк с 25 сентября повысил доходность по базовой линейке вкладов на наиболее популярных сроках — на три, четыре и шесть месяцев. Ставка увеличилась на 0,3 п.п, до 10,1%. Для зарплатных клиентов банка ставка увеличилась на 0,4 п.п., до 12% годовых. «Мы наблюдаем ежемесячный прирост средств физических лиц с начала 2023 года. Также мы фиксируем стабильно возрастающий интерес к сбережениям в юанях и накопительным инвестиционным продуктам»,— рассказали в пресс-службе Уральского Сбербанка. В банке ВТБ рассказали, что повышена ставка по вкладам на срок шесть месяцев для всех клиентских сегментов до 12,2% годовых.

«Не думаю, что банки еще повысят ставки по вкладам, потому что для этого нужно, чтобы деньги кто-то забирал. Так было в 1990-е, когда государство изымало ресурсы с кредитного рынка. Сейчас для этого причин нет»,— пояснил директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин.

По данным министерства экономики и территориального развития Свердловской области, объем вкладов населения региона за январь–июль 2023 года составил 1,1 трлн руб., что на 17,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (948,9 млрд руб.).

Анастасия Таначева