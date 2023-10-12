Кронштадтское шоссе частично перекроют из-за реконструкции

В Санкт-Петербурге продолжаются работы по реконструкции Кронштадтского шоссе. Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, из-за дорожного ремонта с 14 октября закрывается движение на участке магистрали от улицы Литке до улицы Адмирала Грейга. Специалисты приступят к демонтажу старого покрытия и осуществят переустройство инженерных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В КРТИ пояснили, что движение автотранспорта будет перезапущено по боковому проезду вдоль указанного участка, он будет задействован до апреля 2024 года.

Дорогу от Комплекса защитных сооружений Петербурга до Цитадельской дороги собираются расширить до четырех полос, что увеличит его пропускную способность. Протяженность реконструируемого участка — 2 километра. Также на Кронштадтском шоссе установят новые светофоры, обустроят тротуары и велодорожку, оснастят освещением.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти завершается ремонт дороги к одному из самых крупных садоводств в Волховском районе.

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