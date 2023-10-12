В Ленобласти завершается ремонт дороги к одному из самых крупных садоводств

В Волховском районе Ленинградской области завершается укладка асфальта к садоводству «Пупышево», в котором живут до 100 тысяч человек. Общая протяженность трассы — почти 5 километров, сообщили 12 октября в пресс-службе правительства региона.

После укладки нового покрытия дорожники укрепят обочины, поставят знаки и нанесут разметку.

Это седьмая по счету трасса, которая в 2023 году ремонтируется в рамках совместной программы Ленобласти и Петербурга, предусматривающей поэтапное обновление подъездных дорог к городским садоводствам на территории области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Ленинградской области планирует расширить перечень подъездных дорог к садоводствам на городской территории и в области, которые включат в программу ремонта.

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