В Воронеже проект школы на 2 тыс. мест разработает компания экс-депутата облдумы

ООО «Жилпроект» экс-депутата Воронежской облдумы Петра Михина разработает проект строительства школы на 2 тыс. мест на улице Острогожской в Воронеже. В ходе аукциона компания обошла пятерых участников, предложив снизить начальную цену контракта на 64%: с 25,8 млн до 9,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источником финансирования выступают бюджет Воронежа и области. Аванс не предусмотрен.

На участие в торгах было подано восемь заявок, две из них отозвали. Имена проигравших участников не раскрываются, однако известно, что они предлагали за право выполнить работы от 9,3 млн до 23,2 млн руб.

Ориентировочная площадь будущей школы составляет 37,3 тыс. кв. м. Согласно техническому заданию, здание будет переменной этажности — от двух до пяти этажей. Территория учебного заведения должна включать две площадки для подвижных игр учеников 1-4 классов и 5-9 классов соответственно, физкультурно-спортивную зону, в которой будут футбольное поле 40 на 60 м с сектором для прыжков, прямая беговая дорожка протяженностью 118 м и круговая беговая дорожка на 200 м, а также площадка для игры в волейбол и баскетбол. Кроме того, необходимо спроектировать зону для проведения торжественных мероприятий, парковку для сотрудников школы и родителей, подъездные пути.

«Жилпроекту» нужно выполнить работы по проектированию, а также инженерные изыскания до 1 октября 2024 года. Гарантия на них составит пять лет с момента подписания акта о приемке.

Стоимость и сроки строительства будущей школы мэрия Воронежа не раскрывает.

«Жилпроект» известен в Воронеже разработкой проекта онкогематологического корпуса Воронежской областной детской клинической больницы №1, концепций клубного дома бизнес-класса, который планировалось построить на месте снесенного хлебозавода №4, и новой версии «Дома на площади», расположенного напротив здания облправительства.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Жилпроект» было зарегистрировано в 2003 году для деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Выручка общества в 2022 году выросла на 54%: со 139 до 214 млн руб., чистая прибыль — на 72%: с 43 до 75 млн руб. С 2011 года компания получила 13 госконтрактов на сумму 66,1 млн руб. Директором компании является Андрей Иванов, бенефициаром — Петр Михин (депутат воронежской облдумы шестого созыва). Господин Михин является учредителем еще девяти юрлиц. Среди них ООО УК «Жилпроект», которая занималась проектировкой реновации 21 га на левом берегу Воронежа по заказу ДСК, а также управляет ТРЦ «Левый берег» в Воронеже. Кроме того, господин Михин контролирует ООО «Панорама ЛБ», которое находится по адресу ТРЦ «Левый берег» и занимается ресторанным бизнесом, и владеет 50% ООО «Специализированный застройщик "Праймгрупп "» (вторая половина у бенефициара воронежской компании-застройщика «Спецстрой» Сергея Загорули).

Алина Морозова

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