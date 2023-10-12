В Петербурге запустили пилотный проект Единой диспетчерской службы ЖКХ

Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда запустила пилотный проект Единой диспетчерской службы (ЕДС) ЖКХ, сообщили 12 октября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Ее основная функция — обработка обращений жителей по вопросам эксплуатации жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и санитарного состояния придомовых территорий.

В пилотный проект вошли диспетчеры Городской аварийно-восстановительной службы и жители многоквартирных домов, которые обслуживает ГУПРЭП «Прогресс».

Все участники подключены к системе «Жилищный стандарт», через которую проходят заявки и передаются исполнителям. Диспетчер отслеживает выполнение задачи и сообщает результат заявителю.

К Единой диспетчерской службы ЖКХ планируется подключить весь Петербург.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцам открыли соседские чаты в приложении «Госуслуги.Дом».

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