Петербуржцам открыли соседские чаты в приложении «Госуслуги.Дом»

В Санкт-Петербурге заработали государственные чаты для горожан, проживающих в многоквартирных домах. Они работают на основе приложения «Госуслуги.Дом», сообщают «Известия».

Проект запустили совместно Минстрой и Минцифры. Предполагается, что через приложение «Госуслуги.Дом» можно будет решать все коммунальные вопросы. Для этого оно интегрировано с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства. Чаты работают на платформе «VK Мессенджер».

Кроме Петербурга, в тестовом режиме чаты стали доступны в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Попасть в такой чат может только собственник жилья.

В Минстрое рассказали, что «чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ». В частности, предполагается, что все общение с управляющими компаниями станет доступным через чаты. Эксперты отмечают, что такое общение будет иметь официальный юридический статус.

В Минцифры, в свою очередь, рассказали, что в приложении «Госуслуги.Дом» можно не только передать показания счетчиков и оплатить квитанцию за ЖКХ, но и узнать о сроках проведения капитального ремонта, принять участие в общедомовом собрании онлайн и связаться с управляющей компанией.

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