На Урал поставили более 25 новых машин для скорой помощи

В Свердловскую область поставили 26 новых машин для скорой медицинской помощи. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, общая стоимость автомобилей составляет более 106 млн руб.

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По данным правительства, кареты скорой помощи класса «В» оснащены автоматическим дефибриллятором, трехканальным электрокардиографом, портативным аппаратом искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием. Кроме того, четыре из 26 новых машин оснащены полным приводом, что позволит медработникам прибыть и в труднодоступную местность.

Новые медицинские машины отправятся в Верхотурье, Карпинск, Невьянск, Березовский, Сухой Лог, Богданович, Красноуфимск, Качканар, Красноуральск, Ирбит, Верхнюю и Нижнюю Туру, Красноуфимск, Байкалово, Кировград, Арти, Сысерть, Верхнюю Салду, Серов, Камышлов, Арамиль, Волчанск, Кушву, Белоярский, Тавду и Краснотурьинск.

По словам заместителя главы регионального Минздрава Андрея Шастина, за последние три года автопарк скорой помощи региона пополнили более 240 новых машин. Они были закуплены на средства регионального и федерального бюджетов, а также благодаря механизму аутсорсинга.

«В следующем году ожидается поступление еще более 100 новых автомобилей. Сегодня в регионе количество машин со сроком эксплуатации менее 5 лет составляет 70%, а в следующем году мы ожидаем достижения отметки в 80%, и это станет одним из лучших показателей в РФ»,— отметил господин Шастин.

Напомним, в рамках программы по модернизации первичного звена, рассчитанной на 2021-2025 годы, в регионе возведут восемь новых больниц.

Полина Хабарова

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