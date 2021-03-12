На Урале к 2025 году построят восемь новых больниц

В Свердловской области к 2025 году построят восемь зданий для больниц. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, объекты будут возведены в рамках программы по модернизации первичного звена, рассчитанной на 2021-2025 годы.

Свердловские власти планируют построить новые здания для больниц в Артемовском, Реже, Полевском, Арамили, Березовском, Серове, Нижних Сергах, а также для детской городской больниц №15 в Екатеринбурге. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено около 4,5 млрд руб. Во всех медучреждениях сейчас готовится проектно-сметная документация, уточнили в департаменте информполитики.

По словам главврача центральной районной больницы (ЦРБ) Артемовского Андрея Карташова, муниципалитет около 40 лет ждет новую поликлинику. «Здание начали строить в прошлом веке, но так и не закончили работу, позже семиэтажную "коробку" признали аварийной. Снести недострой удалось только в 2019 году»,— рассказал он. Господин Карташов отметил, что новая больница должна быть типовой, рассчитанной на 450-50 посещений в день, где кроме терапевтических участков будут диагностический блок и дневной стационар.

Строительство новой поликлиники в Реже, пояснили в департаменте информполитики, продиктовано ростом местного населения. Так, в микрорайоне Машиностроителей, где проживает более 12 тыс. человек, никогда не было больницы. «Это спокойно воспринималось во второй половине прошлого века, когда население Режевского района не превышало 30 тыс. человек. Сейчас город активно развивается, и новый объект сферы здравоохранения крайне необходим для качественного оказания медицинской помощи»,— подчеркнул главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.