В Новороссийске строители контейнерной площадки повредили памятник археологии

В Новороссийске во время строительства контейнерной площадки вблизи мемориала «Непокоренным» строители повредили памятник археологии «Поселение "Цемесское"». К таким выводам пришли специалисты регионального управления госохраны объектов культурного наследия во время выезда на место строительных работ. Копию ответа ведомства «Ъ-Кубань» предоставил краевед Сергей Стряпухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Стряпухин Фото: Сергей Стряпухин

В документе сказано, что памятник археологии поврежден в двух местах, площадь повреждения составляет 2390 и 617 кв. м. Такжев зоне земляных работ, которые проводились без разрешения, находится охранная зона памятника архитектуры «Непокоренным».

Кроме того, по данным администрации города, собственница участка использовала землю не по целевому назначению, разместив на участке складирование ISO-контейнеров, тогда как территория предназначена для размещения рынков и хранения автотранспорта. В связи с этим мэрия обратилась с иском в Арбитражный суд Краснодарского края.

«Помимо памятника "Непокоренным", частично, но безответственно, пострадал памятник археологии X–XII веков. Есть и другие разрушения, более болезненные, в плане: потери исторических данных о жизни и быте живших на территории города и его окрестностях народов. Разве нельзя было при создании проекта по застройке земельного участка учитывать историческое наследие? За последние годы ушла в небытие не одна страница фактической истории города»,— прокомментировал произошедшее сотрудник отдела археологии Новороссийского музея-заповедника Игорь Кузин.

На строительство контейнерной площадки вблизи памятника «Непокоренным» в сентябре обратили внимание новороссийские активисты. Рабочие разровняли и отсыпали щебнем территорию у мемориала. По законодательству зона охраны памятника составляет 60 м.

Памятник «Непокоренным» установлен на месте массового расстрела жителей города летом 1943 года. Там похоронено более 400 человек. Памятник был открыт 22 сентября 1963 года.

Наталья Решетняк

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