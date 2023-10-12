В ходе СВО погиб 46-летний мотострелок-контрактник из ХМАО

В Лабытнанги (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) простятся с 46-летний погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 46-летним Виктором Фабрициусом. Прощание пройдет в 14:00 пятницу, 13 октября, на новом кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Контрактник Виктор Фабрициус служил наводчиком 16-ой мотострелковой роты танковой дивизии. «Погиб при исполнении служебных обязанностей»,— передают в администрации. Мэр Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибшего. Виктор Фабрициус родился в Ухтинском районе республики Коми. Долгое время он жил в Лабытнанги, где и окончил профессиональное техническое училище.

Напомним, ранее в ходе СВО погиб младший сержант из Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Аймурзин. Югорчанина посмертно наградили орденом Мужества.

Полина Хабарова

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