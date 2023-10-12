На Кубани озимыми зерновыми культурами засеяли 500 тысяч гектаров

На Кубани озимыми культурами засеяли 500 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

К настоящему времени освоено 30% плана по севу озимых зерновых. Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в целом по РФ культурами засеяно 14 млн га из намеченных 20 млн га.

Кубанские аграрии продолжают уборочную кампанию. Завершается уборка кукурузы, сои, подсолнечника и сахарной свеклы. Площадь сева риса в этом году была увеличена до 110 тыс. га.

«Рис убрали с площади 82 тыс. га, это 75% от плана. Валовый сбор превышает 570 тыс. тонн, урожайность выше, чем в прошлом году — почти 70 ц с 1 гектара»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

О начале сева озимых зерновых культур на Кубани власти региона сообщили в начале октября. В общей сложности под пшеницу, рапс, ячмень и тритикале предусмотрено 1,7 млн га угодий. Для этих целей подготовлено 419 тыс. тонн семян.

Анастасия Донскова

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