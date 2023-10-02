На Кубани начался сев озимых культур

На Кубани приступили к севу озимых злаков. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2023 году в регионе планируют засеять пшеницей, рапсом, ячменем и тритикале 1,7 млн га угодий. Для этих целей подготовлено 419 тыс. тонн семян.

«На поддержку и развитие растениеводства в этом году направили более 5 млрд руб. в виде субсидий и грантов»,— говорится в сообщении.

Средства также предусмотрены на закупку новой сельскохозяйственной техники и модернизацию производств. Завершение сева озимых культур запланировано на конец октября.

Анастасия Донскова

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