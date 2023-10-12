Генпрокуратура проверяет Wildberries из-за введения маркетплейсом новой комиссии

Генпрокуратура РФ проверяет Wildberries после появления информации о том, что площадка ввела комиссию в 3% при оплате заказов с помощью карт Visa и Mastercard.

Проверку проводят совместно с Роспотребнадзором и Банком России, уточнилив надзорном ведомстве.

Прокуратура заинтересовалась обоснованностью действий компании, соблюдением прав потребителей и возможным применением незаконных коммерческих схем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard. Изменения касаются только российских владельцев карт.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте