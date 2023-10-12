Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
Российский маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard, говорится на сайте компании.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В сообщении уточняется, что информация о введении комиссии «доводится до сведения покупателей в момент оформления заказа», а условия договора о взимании комиссии действуют с 9 октября. Изменения касаются только российских владельцев карт платежных систем Visa и Mastercard.
Напомним, что весной 2022 года, после начала боевых действий на Украине, Visa и MasterCard отключили от обслуживания российские карты. В России они продолжают работать, поскольку все трансакции обрабатывает НСПК.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с февраля 2023 года в Петербурге и пригородах во Всеволожском районе Ленобласти количество пунктов выдачи заказов, открытых маркетплейсами, увеличилось на 1822 или на 36,6%.
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