Петербургский депутат предложил запретить аренду электросамокатов на три года

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступил законопроект, которым предлагается полностью запретить аренду электросамокатов в городе до 1 января 2027 года. С инициативой выступил глава фракции ЛДПР, вице-спикер парламента Павел Иткин, документ опубликован на сайте ЗакСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук Фото: Владимир Колодчук

В пояснительной записке к законопроекту господин Иткин отметил, что пользователи электросамокатов не несут ответственности за допускаемые ими нарушения, поскольку в законах отсутствует треботвание о регистрации средств индивидуальной мобильности. Водителей электросамокатов по этой причине не может останавливать полиция. По мнению вице-спикера, запрет с 1 января 2024 года по 1 января 2027 года даст городу время на то, чтобы ввести новые нормы законов. В юридическом заключении к проекту закона отмечается, что он требует уточнения, а также должна быть дана его оценка с точки зрения предпринимательской деятельности.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский ранее говорил, что Петербург не пойдет по пути Парижа, где полностью запретили деятельность кикшеринговых компаний.

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