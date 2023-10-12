Футболисты разбились на трассе

Четыре футболиста нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» попали в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург. В результате погиб Евгений Ситников, а Денис Федорочев, Кирилл Мыльников, Кирилл Кочетов получили травмы различной степени тяжести. Соболезнования по поводу гибели выразили «Уралец-ТС», пермский «Амкар», казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ситников

Фото: Соцсети ФК «Уралец ТС» Евгений Ситников

Фото: Соцсети ФК «Уралец ТС»

Авария с футболистами произошла на 24 км трассы Горнозаводск—граница Свердловской области около 22 часов 11 октября. По данным управления ГИБДД по Пермскому краю, 23-летний водитель Lada Priora (его имя не указано), в которой находились игроки нижнетагильского «Уральца-ТС», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». В результате лобового столкновения Евгений Ситников погиб на месте, Кирилл Кочетов впал в кому, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев получили травмы различной степени тяжести.

Клуб «Уралец-ТС» выступает в дивизионе Б второй лиги России по футболу, четвертом по силе чемпионате страны. В четвертой группе (в которой десять команд) «Уралец-ТС» с 16 очками занимает пятую строчку в таблице.

Евгений Ситников был воспитанником пермского «Амкара», выступал за главную команду в сезоне-2022/23. В нижнетагильский клуб центральный защитник перешел летом и успел отыграть лишь четыре игры. Последний матч в его жизни состоялся 27 августа. Тогда «Уралец-ТС» проиграл дома «Рубину-2» со счетом 0:1, а Евгений Ситников получил желтую карточку и на 85-й минуте был заменен. Всего на профессиональном уровне 33-летний футболист провел более 100 матчей.

Попавший в кому Кирилл Кочетов перешел в «Уралец-ТС» в июне: «Амкар» отдал игрока в аренду нижнетагильскому клубу на полгода. За «Уралец-ТС» он отыграл 13 матчей на позиции нападающего и забил один мяч. Денис Федорочев и Кирилл Мыльников находятся в клубе по два года. Играя в полузащите, они на двоих провели за нижнетагильскую команду 20 матчей.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили «Уралец-ТС», пермский «Амкар», казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал».

«Невозможно принять, что парня, который только что боролся с тобой на равных на поле, больше нет, а еще один прямо сейчас ведет борьбу за свою жизнь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего Евгения Ситникова. Всем сердцем верим в спасение Кирилла Кочетова, а пострадавшим Кириллу Мыльникову и Денису Федорочеву желаем скорейшего восстановления»,— говорится в сообщении ФК «Урал».

«Уралец-ТС» и «Амкар», чьим воспитанником был Евгений Ситников, открыли сбор средств на помощь семье погибшего. Прощание с Евгением Ситниковым состоится 14 октября, в манеже около стадиона «Звезда», в Перми. Вход на траурное мероприятие будет открыт с 12:00 до 13:00.

Виталий Красиков, Екатеринбург